Calciomercato, ESCLUSIVO agente Niakhaté: “Contatti con club di Serie A”

Leandre Chouya, procuratore del difensore del Mainz, ha commentato i rumors su Roma e Napoli.

Oltre a duellare in Serie A per raggiungere il quinto posto finale in classifica, Roma e Napoli sono pronte a darsi battaglia anche sul terreno del mercato. Entrambe sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato ed hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Infatti, come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi, dopo la Roma su Moussa Niakhaté negli ultimi giorni è piombato anche il club partenopeo. Per fare il punto sulla situazione del 24enne difensore centrale franco-maliano del Mainz, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Posso confermare che abbiamo parlato con squadre italiane, ma per il momento non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro – ha dichiarato Leandre Chouya ai nostri microfoni – C’è comunque la possibilità che Niakhaté venga ceduto questa estate”. Il suo cartellino è valutato intorno ai 10 milioni di euro.

