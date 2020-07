Nuova sfida di calciomercato tra Juventus e Napoli, che stanno sfidando le big europee per Romero

C’è un ragazzo nato il 18 novembre 2004 che ha già un record: è diventato a 15 anni e 219 giorni il più giovane calciatore ad esordire nella Liga, in un esordio fatto con il suo Mallorca contro il Real Madrid, come se fosse un altro segno del destino. Il ragazzo si chiama Luka Romero, è argentino con passaporto spagnolo ma nato in Messico perché suo padre, che si chiama Diego, nel 2004 era anch’egli calciatore e giocava nell’Alacranes. Sembra quasi un segno del destino per un talento che tutti quelli che conoscono bene soprannominano ‘Pibe’, un’evocazione storica, un passaggio verso il Diego più famoso della storia (e non solo del calcio). Il ragazzo è seguito già da tre anni da Fali Ramadani e le proposte non sono mancate.

Calciomercato Juve, Agnelli ed ADL pazzi di Romero

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, sono Napoli e Juventus le squadre italiane che hanno preso informazioni con Fali Ramadani: De Laurentiis ha un canale aperto con il potente agente ed ha espressamente chiesto Romero. Ramadani ha risposto che devono esser soddisfatte tre condizioni: il pagamento di un sostanzioso indennizzo al Mallora (Romero non ha ancora un contratto da professionista), la commissione da sostenere allo stesso gruppo capeggiato da Ramadani e la soddisfazione delle esigenze della famiglia del classe 2004. Condizioni che ben conosce anche la Juve, che ha preso informazioni, che ha cercato di sondare ed è tra i club in corsa. Con Napoli e Juve ci sono anche Real Madrid e Barcellona oltre al Bayern Monaco e alle grandi d’Inghilterra.