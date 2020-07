Juventus, top per il centrocampo | Ma il nome non convince Sarri

La Juventus punta a rivoluzionare il centrocampo. Dopo Arthur, occhio a Jorginho e a un nome top. A quanto pare un candidato non entusiasma però Maurizio Sarri

La Juventus non ha intenzione di fermarsi ad Arthur. Ormai è chiaro, l’intento è rivoluzionare il centrocampo che ad oggi è il principale punto debole della squadra. In generale un reparto poco adatto, per caratteristiche, alla idea di calcio di Sarri.

Il club potrebbe ‘accontentare’ il tecnico, che al momento viaggia verso la conferma, acquistando il suo ‘pallino’ Jorginho. L’affare col Chelsea è tutt’altro che in discesa, anche se col passare delle settimane i ‘Blues’ potrebbero abbassare le pretese – circa 50-60 milioni le attuali richieste – accettando magari anche uno scambio.

Calciomercato Juventus, Kroos non convince Sarri

Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e non solo i nomi che può nel caso mettere sul tavolo la dirigenza juventina. La quale, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, ragiona poi su un colpo top. Il nome riemerso in queste ore è quello di Toni Kroos, che potrebbe dire addio al Real Madrid, deciso a mettere le mani sull’olandese dell’Ajax van de Beek, pure lui nel mirino della Juve. “La Juve sta cercando di convincere Kroos a trasferirsi a Torino“, le parole del giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, intervenuto anche a CM.IT rispondendo invece sul futuro di Dybala.

Sul far della notte una news che mi ha buttato lì un amico/collega spagnolo di livello.😂Mi ha confermato il forte interesse del #RealMadrid per #Vandebeek e mi ha detto anche che la #Juventus sta cercando di convincere #Kroos a trasferirsi a Torino. Si vedrà — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 14, 2020

Al 30enne tedesco non dispiacerebbe provare una nuova avventura altrove e di certo costerebbe meno di Pogba. Precisamente sui 50 milioni di euro. Pure sotto l’aspetto dell’ingaggio: di circa 15 milioni quello del francese, di quasi 12 quello dell’ex Bayern. Il problema, semmai, sarebbe Maurizio Sarri. Stando infatti al giornalista Niccolò Ceccarini, il quale si è espresso ai microfoni di ‘Radio Bianconera’, il nome di Kroos non sembra entusiasmare il tecnico. “E’ un grande giocatore, ma bisogna capire che cosa vuole Sarri”, ha detto Ceccarini. Sarri non considererebbe Kross ideale per il suo gioco…

