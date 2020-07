La rivelazione di Carnevali, Ad del Sassuolo, su Chiellini prima del match contro la Juventus. Il dirigente degli emiliani ha blindato i gioielli Caputo, Boga, Berardi e Locatelli

Il Sassuolo sfida la Juventus nel match di questa sera al ‘Mapei Stadum’. C’è un giocatore che l’Ad neroverde Carnervali ‘ruberebbe’ ai bianconeri, anche se questa sera (almeno dall’inizio) non sarà in campo: “Vorrei Chiellini. Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani – dichiarato il dirigente degli emiliani a ‘Tuttosport’ – Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correrei volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania da amministratore delegato (ride, ndr)”.

“Kaio Jorge in sinergia? Non credo – prosegue Carnevali – Detto questo, con la Juventus abbiamo ottimi rapporti. Se ci sarà la possibilità, faremo qualche operazione. Hanno tanti giovani interessanti. Scamacca? Il suo futuro è al Sassuolo”.

Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda i gioielli

Carnevali blinda i gioielli del Sassuolo: “Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti. Il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra. Intanto adesso vorremmo provare ad arrivare davanti al Milan“.

Infine, Carnevali si sofferma su Allegri e il mercato italiano: “Max è il più bravo di tutti, lo vedo in una panchina di una big. Non me ne voglia Zidane, ma sarebbe perfetto per il Real Madrid. Ma lo consiglierei anche al Barcellona. Lautaro resta all’Inter, Milik lo vedo all’estero. Zaniolo? Tra Juve e Inter, dico Juventus”.

