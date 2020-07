Sassuolo, Carnevali ‘svela’ il progetto di mercato

Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato di mercato prima della gara con la Lazio

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha parlato prima del match odierno contro la Lazio: “Tanti cambi? E’ la strategia di De Zerbi, è giusto dare spazio ad altri calciatori. Bisogna dare un po’ di riposo ai calciatori, allo stesso tempo vuol dire che abbiamo una buona rosa – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Sogno Europa? Penso che dobbiamo migliorarci di domenica in domenica, sarebbe una soddisfazione chiudere il campionato con qualche punto in più rispetto alla scorsa stagione. E’ importante avere l’ambizione di fare sempre qualcosa in più”. Clicca qui per nuovi dettagli.

IL MERCATO – “Per una società come la nostra è determinante cercare ragazzi giovani da valorizzare e poi fare cessioni che possano portare alle nostre casse l’ambizione di fare una squadra sempre più competitiva – prosegue Carnevali – Parte tutto da quello che ha voluto la famiglia Squinzi. La progettualità è alla base un po’ di tutto”.

