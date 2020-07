Serie A, 32a giornata | Programmazione e palinsesto DAZN

Nuovo turno in Serie A. Squadre in campo per la 32a giornata con le solite tre partite trasmesse su DAZN: spicca Juventus-Atalanta, il programma completo

Nuovo fine settimana ricco di partite in Serie A. Tante le emozioni previste per gli abbonati di DAZN, che come di consueto trasmetterà tre gare di giornata. Si parte stasera con Juventus-Atalanta, big match delle 21.45 che dirà molto sulla corsa scudetto. Domani, domenica 12 luglio, alle 17.15 sarà la volta di Genoa-Spal, scontro diretto per la zona retrocessione. Alle 19.30, invece, verrà trasmessa la gara tra il sorprendente Verona e la deludente Fiorentina.

Le tre partite di Serie A sono visibili tramite l'app di DAZN su smart Tv, smartphone, pc e tablet compatibili oppure su 'DAZN1', canale 209 del pacchetto Sky per chi ha effettuato l'attivazione.

