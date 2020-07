Colpo alla testa nell’ultimo allenamento del Sassuolo per Rogerio. Il terzino trasportato in ospedale ma è sempre rimasto cosciente: sarà indisponibile stasera contro la Juventus

Dopo Muriel all’Atalanta, paura anche per Rogerio nel Sassuolo. Il terzino brasiliano ha dovuto terminare anzitempo l’allenamento di rifinitura di martedì pomeriggio per un colpo alla testa. Il giocatore – riporta ‘Sky Sport’ – è stato subito soccorso dai medici e immobilizzato, prima di essere trasportato in ambulanza per degli accertamenti in ospedale. Rogerio fortunatamente è rimasto sempre cosciente e dai prossimi esami si capirà nel dettaglio l’entità del problema. Il 22enne laterale non sarà quindi a disposizione di De Zerbi questa sera nel match del ‘Mapei Stadium’ contro la capolista Juventus, peraltro sua ex squadra.

