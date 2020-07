Atalanta, incidente Muriel: il comunicato UFFICIALE del club

Dopo lo spavento di questa mattina per l’incidente domestico occorso a Muriel, l’Atalanta ha emanato un comunicato ufficiale sul colombiano

Mattinata a dir poco particolare per Luis Muriel che è stato protagonista suo malgrado di un incidente domestico che lo ha fatto finire dritto in clinica. Il centravanti colombiano salterà quindi la sfida dell’Atalanta contro il Brescia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, paura per Muriel: trauma cranico e ricovero in clinica

Sulla questione è intervenuto anche il club bergamasco con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”.

