Atalanta, paura per Muriel: trauma cranico e ricovero in clinica

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel, a seguito di una caduta, ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in una clinica della città.

Spavento per l’Atalanta. Questa mattina, come diffuso dal portale ‘Bergamo e Sport’, l’attccante nerazzurro Luis Muriel ha rimediato un trauma cranico a seguito di una caduta accientale con una ferita lacero-contusa. Il colombiano è stato immediatamente ricoverato in una clinica della città.

Nonostante non sia un titolarissimo, l’ex Siviglia si è dimostrato un uomo chiave con i suoi 18 gol stagionali, record in carriera. In attesa di ulteriori sviluppi, per ora sembra da scartare la sua presenza per il derby di questa sera col Brescia, nel quale sembrava destinato a scendere in campo dal primo minuto.

