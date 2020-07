C’è anche l’Atalanta, oltre al Torino, su Tommaso Pobega. Il calciatore sta facendo bene al Pordenone. Ecco la strategia del Milan per il centrocampista

Tommaso Pobega è uno dei giovani di proprietà del Milan che sta facendo meglio in giro per l’Italia. Il centrocampista che il prossimo 15 luglio compirà 21 anni è tra i protagonisti dell’ottima stagione del Pordenone di Tesser. Il giocatore è in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, che entrambe le società sono intenzionate ad esercitare.

A fine stagione così il calciatore farà ritorno al Milan, che è desideroso di blindarlo. Come riporta ‘Sky Sport’, la società rossonera starebbe lavorando con gli agenti per il prolungamento del contratto che scadrà il prossimo 2022.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il futuro di Pobega resta comunque tutto da scrivere: il Diavolo vuole puntare su di lui ma non è detto che lo faccia subito. In Serie A le squadre interessate non mancano di certo. In prima fila c’è sicuramente il Torino di Urbano Cairo, che a fine stagione vuole dare una rinfrescata alla linea mediana. Occhio però anche all’Atalanta sempre molto attenta ai giovani di prospetto. Quasi certamente sarà Ralf Rangnick a decidere cosa ne sarà del futuro del calciatore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, clamoroso duello con il Napoli

Calciomercato Milan e Napoli, irrompe la Juventus | Contatti e doppio colpo!