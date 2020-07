Calciomercato Milan, i rossoneri si tuffano su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano del Lille è già nel mirino del Napoli

Il nome di Victor Osimhen è uno dei più caldi in ottica calciomercato per la prossima Serie A. L’attaccante del Lille è seguito, come noto, molto da vicino dal Napoli, che attende una risposta definitiva del giocatore. Il Lille, secondo le informazioni di Calciomercato.it, avrebbe già l’accordo per il sostituto di Osimhen. Ma sul nigeriano, per il quale ha sondato il terreno anche l’Inter, ci sarebbe anche l’inserimento da parte del Milan. Secondo ‘Football Italia’, i rossoneri potrebbero presentare un’offerta ai francesi, anche se potrebbero valutare l’inserimento di contropartite per abbassare la parte cash. Nuovo duello in vista dunque tra rossoneri e azzurri, i cui destini si stanno già incrociando su altri nomi.

