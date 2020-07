Il Lille spinge affinchè Victor Osimhen accetti la proposta del Napoli, pronto ad investire 50 milioni più bonus per l’attaccante nigeriano, il club francese ha già l’alternativa pronta.

S’attendono aggiornamenti nelle prossime 48 ore decisive. Il Napoli attende il sì definitivo di Osimhen. Il Lille anche è in attesa e, dopo aver preso Simbakoli dell’Angers, ha raggiunto l’accordo di massima per il talento che sostituirà il nigeriano (autore di 18 gol in una stagione terminata a marzo): Marcos Paulo della Fluminense, giovane attaccante che ha portato a casa anche due presenze con un assist in Coppa Sudamericana.

Raggiunta a Montecarlo l’intesa per Marcos Paulo: il Lille attende la cessione di Osimhen

Il Lille fa il mercato a Montecarlo, nella lussuosa città del principato, tra il relax e le trattative, con l’ausilio di alcuni intermediari è stato raggiunto l’accordo per Marcos Paulo sia riguardo all’ingaggio con tutti gli addetti ai lavori coinvolti nella trattativa che con la Fluminense, che dovrebbe incassare 15 milioni di euro per il suo gioiello classe 2001.

La macchina della trattativa è già molto avviata, ci sono solo alcuni dettagli da mettere a posto, s’attende soltanto la cessione di Osimhen al Napoli per andare a fondo nella trattativa. Questa settimana potrebbe essere decisiva, il Lille ha bisogno di mettere a posto i conti durante questo mese con la partenza di Osimhen per poi giocarsi ad agosto la scommessa Marcos Paulo per sostituirlo. L’attaccante della Fluminense è un nazionale portoghese under 19, un giovane talento su cui il Lille è pronto ad investire nella speranza che la Ligue 1 sia il trampolino di lancio come avvenuto per Osimhen.

