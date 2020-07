In Juventus-Atalanta ammonizione per Cuadrado che era in diffida: assenza pesante per i bianconeri nel prossimo match con il Sassuolo

Primo tempo difficile per la Juventus in casa con l’Atalanta. Bianconeri sotto 1-0 per il gol di Zapata, con una tegola che subito dopo arriva per Sarri. E’ stato ammonito infatti per un brutto fallo sull’attaccante nerazzurro Juan Cuadrado. Il laterale colombiano era diffidato. Scatterà quindi la squalifica in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Un’assenza pesante per una compagine bianconera che sta avendo più difficoltà del previsto contro i nerazzurri e con una corsa scudetto che con un’altra sconfitta potrebbe riaprirsi.

