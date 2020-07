Calciomercato Juventus, il punto sulle ultime in casa bianconera: focus sul futuro di Sarri, Dybala e Cristiano Ronaldo e sulle trattative

Dopo il pareggio sofferto con l’Atalanta, la Juventus ha messo un altro mattone sulla conquista del nono scudetto consecutivo. Il vantaggio sulle inseguitrici inizia ad essere rassicurante, anche se i bianconeri non devono mollare la presa, ad iniziare dalla gara di stasera con il Sassuolo. L’obiettivo è cercare di chiudere i conti quanto prima per la vittoria del titolo per poi concentrarsi sull’ennesimo assalto alla Champions League ad agosto. Sarà il percorso europeo a fornire un bilancio esaustivo dell’annata del club piemontese, che dovrà sciogliere poi sul calciomercato alcuni nodi per il futuro. Facciamo il punto in casa Juventus, con le ultime sul futuro dei protagonisti principali, dal tecnico Maurizio Sarri a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Sarri tra conferma e addio

Bilancio al momento sospeso, come detto, sull’andamento della stagione bianconera. Dal tecnico Maurizio Sarri, a livello di organizzazione di gioco, ci si sarebbe aspettati di più, viste le premesse. Il toscano è finito più volte nel mirino della critica per qualche passaggio a vuoto, soprattutto in occasione delle due finali già disputate e perse in Supercoppa contro la Lazio e in Coppa Italia contro il Napoli. La marcia in campionato al momento gli sta dando ossigeno, si attende l’operato in Champions per esprimere una valutazione completa. L’orientamento della società, in ogni caso, sembra al momento quello di dare fiducia all’ex Napoli e Chelsea, soprattutto in mancanza di un sostituto credibile come avrebbe potuto essere Guardiola. Il tutto, a meno di possibili ribaltoni che rispondano ai nomi di Zidane, Pochettino e altre piste a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala: tra rumours e rinnovo

Tiene banco anche il futuro dei big, su tutti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Per quanto riguarda il fuoriclasse portoghese, al solito, diversi rumours su un eventuale addio, con la pista suggestiva del ritorno al Manchester United e quella di un trasferimento al Psg tra quelle maggiormente ventilate in queste settimane. Il fuoriclasse lusitano, nonostante qualche frizione con Sarri avuta nel corso di questa stagione, sembra tuttavia orientato a restare almeno per un’altra stagione in maglia bianconera. Su Dybala, il collega Paolo Paganini ne ha svelato il futuro in diretta web su Calciomercato.it. La trattativa per il rinnovo della ‘Joya’ è in corso ed è uno dei punti principali sull’agenda di Fabio Paratici e potrebbe presto vedere la fumata bianca, con un prolungamento del contratto dell’argentino fino al 2025.

Calciomercato Juventus, le trattative: bomber cercasi, Milik in pole

Sul mercato in entrata, la Juventus, dopo la riuscita dell’operazione Pjanic-Arthur con il Barcellona, è alla ricerca di un attaccante. Il destino di Gonzalo Higuain sembra segnato, l’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2021 e a fine stagione si cercherà una cessione che possa soddisfare entrambe le parti. Dal punto di vista del club, per non andare incontro a una minusvalenza e per alleggerire il monte ingaggi da emolumenti pesanti. Per quanto riguarda il sostituto, da tempo le attenzioni della Juve convergono su Arkadiusz Milik, che al Napoli vive una situazione simile a quella di Higuain. Ossia, contratto in scadenza tra un anno, con nessuna possibilità di un accordo per il rinnovo. Il polacco piace molto a Sarri e non è un mistero, l’arrivo in vista di Osimhen al Napoli potrebbe dare il definitivo via libera. Occhio però, per la Juve, alle piste alternative Dzeko e Lacazette.

