Non solo Milik per il calciomercato Juventus, possibile un colpaccio dalla Premier League; le ultime su Lacazette

Juventus e Atletico Madrid sono già in competizione per arrivare ad Arek Milik. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, entrambe le società hanno messo gli occhi sul bomber del Napoli, ancora lontano dal rinnovo. A frenare l’affare sono però le richieste di De Laurentiis, che è disposto a trattare per almeno 40 milioni di euro. Così, per la società di Agnelli e i ‘Colchoneros’, l’idea in ascesa è Alexandre Lacazette dell’Arsenal, cercato anche dall’Inter: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Lacazette nel mirino: le ultime

Su Lacazette, tra le altre, ci sono dunque Juventus, Atletico Madrid e Inter. I bianconeri, per portarlo a Torino, avrebbero bisogno di 40-50 milioni di euro per il cartellino, mentre servirebbe almeno un quadriennale con ingaggio da 10 milioni di euro per convincere il bomber. Per arrivare alle cifre esose chieste dall’Arsenal, inoltre, non sono da escludere gli inserimenti di alcune contropartite come Bernardeschi (valutato 30-35 milioni) o Rugani (15-20 milioni). Nell’ambiente vicino all’entourage di Lacazette, riporta il ‘Corriere dello Sport’, si farebbe spazio la convinzione che chi non arriverà a Milik poi otterrà il sì del francese, operazione dai costi simili per cartellino e ingaggio.

