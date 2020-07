Maurizio Sarri non ha convinto, fino a questo momento, al primo anno sulla panchina della Juventus. E le critiche nei confronti del tecnico si sprecano

Nonostante il primo posto in classifica, con otto punti di vantaggio sulla Lazio, Maurizio Sarri non ha convinto, per il momento, tifosi e addetti ai lavori. Al primo anno sulla panchina della Juventus, in molti si aspettavano una svolta dal punto di vista del gioco rispetto all’era Massimiliano Allegri. E i commenti sono stati durissimi. Dello stesso tono anche quello di Gianfranco Pecile, tactical analyst, a ‘Top Planet’: “Sarri è il peggior allenatore di tutta la storia della Juventus. Maifredi e Zaccheroni fecero risultati scarsi, perché avevano squadre scarse. La Juve vincerà questo scudetto grazie alle giocate dei singoli, Dybala e Cristiano Ronaldo in particolare. E grazie al Covid, senza il quale lo scudetto sarebbe andato alla Lazio“. Dunque, non basterà a Sarri conquistare il nono titolo consecutivo di campioni d’Italia: molto, se non tutto, dipenderà da come andrà in Champions League.

POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, decisione presa su Sarri | I dettagli