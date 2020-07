Calciomercato Juventus, decisione presa su Sarri | I dettagli

La Juventus ha deciso, avanti con Sarri a meno di un suicidio in campionato con la perdina dello Scudetto. Mercato orientato sui giocatori graditi al tecnico

L’allenatore della Juventus nella prossima stagione? Maurizio Sarri. Stando a ‘Sportmediaset’, a meno di un clamoroso harakiri in campionato (lo Scudetto resta a un passo nonostante gli ultimi deludenti risultati), il club bianconero proseguirà col tecnico toscano. La decisione è figlia anche delle difficoltà fronte sostituto: Guardiola, dopo il ribaltone del Tas, resterà sicuramente al Manchester City, e altri nomi come Simone Inzaghi non sembrano stuzzicare troppo la società…

Per la medesima fonte, con la conferma in panchina Sarri avrà anche più potere sul calciomercato, nel senso che le scelte della dirigenza saranno orientate su profili congeniali alla sua idea di calcio. Jorginho, Zaniolo e Milik i nomi in cima alla lista della Juventus che, non a caso molto graditi all’allenatore juventino. Così Sarri non avrebbe più ‘alibi’…

