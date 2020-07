Dopo l’addio di Re, potrebbero esserci altre novità nell’organigramma della Juventus. Piena fiducia nell’area sportiva a Fabio Paratici

Ieri l’ufficialità del cambio di guardia alla Juventus per quando concerne il settore finanziario. Si chiude la parentesi come Chief Financial Officer di Marco Re, che verra sostituto per il momento da Stefano Bertola come comunicato dal club bianconero. Secondo il quotidiano ‘Repubblica’ nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori novità nell’organigramma dei campioni d’Italia, che non dovrebbero però riguardare la parte sportiva e Fabio Paratici. Sarebbe da escludere infatti un clamoroso ritorno di Beppe Marotta alla Continassa, con Agnelli che avrebbe rinnovato la fiducia all’attuale CFO e responsabile dell’area sportiva. La posizione di Paratici al momento sarebbe più che salda nei piani del numero uno bianconero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Paratici: “Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando”

Calciomercato Juventus, tentazione PSG | Cristiano Ronaldo ha deciso!