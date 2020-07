Il CAS ha accolto la richiesta del Manchester City sul ‘ban’ arrivato dalla UEFA a febbraio in merito al Financial Fair Play

Il Manchester City tira un sospiro di sollievo. Il Tribunale arbitrale per lo sport ha accolto il ricorso del club inglese sulla squalifica per due stagioni dalle coppe europee per aver violato il Financial Fair Play. La UEFA aveva emesso il verdetto a febbraio, ribaltato oggi dal CAS. Nessuna esclusione quindi dal prossima Champions League per la squadra di Guardiola, con il Tribunale che ha ridotto anche la multa da 30 a 10 milioni di euro.

