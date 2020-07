Il TAS ha accolto il ricorso del City sulla squalifica per due stagioni dalle coppe europee per aver violato il Fair Play Finanziario. Cambia il mercato degli inglesi e delle big italiane

Verdetto ribaltato, il Manchester City si salva. Il Tribunale arbitrale per lo sport ha accolto il ricorso del club inglese sulla squalifica per due stagioni dalle coppe europee per aver violato il Fair Play Finanziario. La UEFA aveva sospeso gli inglesi a febbraio, ma stamane il TAS ha ribaltato il tutto. Ora il club dell’emiro torna una seria ‘minaccia’ per le altre big europee, in particolare per le italiane. Senza squalifica, infatti, il City sarà decisamente più ‘libero’ sul calciomercato. Possibilissimi, dunque, gli assalti ai vari Dybala della Juventus, Skriniar e Lautaro Martinez dell’Inter, Koulibaly del Napoli e Zaniolo della Roma.

Sono tutti nomi nel mirino da tempo di Guardiola, adesso pure più tranquillo sul fronte uscite. I suoi top, da Gabriel Jesus (obiettivo di Juventus e Inter) a de Bruyne e Aguero, tornano ad essere inaccessibili o quasi per le ‘grandi’ della Serie A e non solo.

