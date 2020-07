Stando a quanto rimbalza dalla Francia la Juventus ha ormai concluso l’acquisto di un giovanissimo talento transalpino. Firma e dettagli

Uno occhio al presente e l’altro al futuro per la Juventus che continua a lavorare anche sul mercato dei giovani. La società bianconera è infatti in procinto di mettere a segno l’ennesimo colpo in prospettiva come confermato dalla Francia, dopo le voci delle scorse settimane. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ Felix Nzouango sarebbe un nuovo calciatore della Juventus. È arrivata la firma del difensore classe 2003, che lascia l’Amiens per circa tre milioni di euro. Il 17enne transalpino nasce centrale difensivo ma vista la forza fisica e la duttilità è impiegabile talvolta anche da esterno destro basso. Ennesimo colpo in prospettiva per la Juve che pensa già alle prossime annate.

