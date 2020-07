Juventus, niente allenamento per Ronaldo: il report UFFICIALE

La Juventus sta preparando la gara di mercoledì sera contro il Sassuolo: per i bianconeri però molte assenze nell’allenamento, compreso Ronaldo

Il pareggio di sabato contro l’Atalanta con la doppia rimonta firmata Ronaldo lancia ancora di più la Juventus verso il nono scudetto consecutivo. I bianconeri sono a +8 da una Lazio in grande difficoltà che questa sera potrebbe essere raggiunta da un’Inter che non vive certo un momento migliore.

La squadra di Sarri ha iniziato oggi la settimana di allenamenti con una seduta mattutina con diverse assenze: come si legge nel report diramato dal club, infatti, c’è stato recupero per chi è sceso in campo contro l’Atalanta, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo.

Giorno di riposo per sei bianconeri: Ronaldo, Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado e Matuidi; nessuna seduta con il resto del gruppo anche per Bonucci, de Ligt e Rabiot: per loro allenamento personalizzato.

Domani la squadra si ritroverà nel pomeriggio per l’allenamento della vigilia della sfida contro il Sassuolo, in calendari mercoledì.