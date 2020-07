Carnevali, Ad del Sassuolo, convinto della permanenza alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Messi in Italia resterà invece solo un sogno per il dirigente neroverde

Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus questa estate. Nonostante un contratto in scadenza nel 2022, si rincorrono i rumors soprattutto dalla Spagna in merito ad un ipotetico addio anticipato ai bianconeri del cinque volte Pallone d’Oro. Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha però una certezza su CR7: “Godiamoci Ronaldo, sono convinto resterà ancora alla Juve“, le sue parole a ‘Tuttosport’.

Carnevali si è soffermato anche su Messi e un ipotetico sbarco in Serie A del numero dieci. Il fuoriclasse del Barcellona non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021, ma Carnevali è netto: “Non credo lo vedremo mai in Italia“. La ‘Pulce’ è destina a restare solo un sogno per l’Inter e la stessa Juventus.

