Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda Boga: “Ufficialmente incedibile!”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, blinda ufficialmente Jeremie Boga. L’annuncio sul suo futuro

Jeremie Boga è ufficialmente incedibile. Ad annunciarlo è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ ha parlato così del futuro dell’esterno: “Quanto vale? Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile. Ce l’hanno già chiesto, in Italia e all’estero. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo. Anche il Napoli è interessato. Con De Laurentiis abbiamo un rapporto eccellente, ma non abbiamo mai parlato di soldi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala: le ULTIME di CM.IT

Il dirigente del club neroverde si tiene stretto anche Locatelli, recentemente accostato alla Juventus: “Per il momento non ce l’hanno chiesto, però è prematuro. È un giocatore ambito e qualche società importante si è fatta avanti, come per Boga. Ma non cedere nessuno è la nostra volontà per il prossimo campionato”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Jorginho non gioca più | Cifre e contropartite al Chelsea

VIDEO CM.IT | Calciomercato Roma, Vaccaro: “Errore mettere Zaniolo e Pellegrini sullo stesso livello”