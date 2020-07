Intervenuto alla tv di Calciomercato.it, Paolo Vaccaro dice la sua sulla Roma ed in particolare su Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini

Paolo Vaccaro è intervenuto alla diretta tv di Calciomercato.it per commentare il momento della Roma e anche le prossime mosse mercato. In particolare si è soffermato sul futuro di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini: “Zaniolo è intoccabile. Mettere sullo stesso livello Zaniolo e Pellegrini è un errore enorme. Pellegrini è un buon giocatore, ma deve fare vedere di che pasta è fatto nelle gare che contano, la personalità è innata. Per me Pellegrini è sacrificabile, sono due giocatori diversi. Zaniolo è il giocatore su cui la Roma deve costruire il futuro. Faranno di tutto, l’impossibile per tenerlo. Poi anche per lui se non dovessero esserci progetti giusti, potrebbe valutare altro, ma non è questo il momento”.

