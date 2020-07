Il giornalista di ‘Rai Sport’ Paganini è intervenuto alla trasmissione di CM.IT soffermandosi su diverse trattative di calciomercato

Tanti gli argomenti di mercato affrontati da Paolo Paganini ieri sera durante il collegamento con Calciomercato.it. Di seguito i passi salienti dell’intervento del giornalista di ‘Rai Sport’: “Allegri-Inter non è così peregrina, nasce dal grande feeling che ha con Marotta. Ipotizzare però un divorzio da Conte, dopo tutto l’investimento che c’è dietro… O è lo stesso Conte a fare un passo indietro, altrimenti l’Inter proseguirà con lui. L’unico scoglio è rappresentato dalla campagna acquisti. Tonali? Lui è molto vicino all’Inter, che può mettere a livello di prestito dei giocatori che possono interessare al Brescia come Pinamonti ed Esposito. Conte però potrebbe chiedere un profilo già pronto come Vidal o Milikovic-Savic. Dybala? Paratici mi ha detto che stanno trattando sul rinnovo ed erano molto ottimisti. Ci sono tante sirene comunque su Dybala, ad iniziare dal PSG. Ha molto mercato. La Juventus ci punta molto, ma se arrivasse un’offerta molto importante potrebbe partire. Ronaldo? Lui vuole ancora fare almeno un anno in bianconero da quello che ho sentito da Mendes”.

