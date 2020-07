Tensione all’Inter dopo gli ultimi risultati deludenti. Suning esclude l’esonero: se Conte si dimette, in pole c’è Allegri

Lo ha detto a chiare lettere Antonio Conte post Verona: a fine stagione bisognerà fare delle profonde riflessioni sul futuro e gli obiettivi dell’Inter. Tecnico e società sarebbero al momento distanti e inoltre qualche giocatore non avvertirebbe più la fiducia dell’ex Ct della Nazionale. Sarebbe da escludere però, rispetto alle voci circolate nelle ultime ore, un possibile esonero a fine stagione come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, bufera Conte: Marotta punta Allegri

Una soluzione del genere non sarebbe contemplata da Suning sia per motivi strategici che economici, con Conte che la scorsa estate ha firmato un triennale da oltre 11 milioni di euro a stagione. L’Inter interromperebbe quindi il rapporto solo in caso di dimissioni del tecnico, anche se in questo momento non sarebbero arrivati segnali alla società in questo senso. In caso di prematura separazione, comunque, il nome forte dell’Inter e Marotta sarebbe Massimiliano Allegri, libero dalla scorsa estate e con il contratto con la Juventus che è scaduto il 30 giugno.

