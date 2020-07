Anche i big non sono più intoccabili all’Inter. Skriniar e Brozovic potrebbero partire in caso di offerte importanti

Momento di riflessioni all’Inter. Gli ultimi risultati sul campo e i primi dubbi sulla permanenza in panchina di Antonio Conte, potrebbero cambiare gli scenari nel club nerazzurro sulle prossime strategie di mercato. Un terremoto alla guida tecnica porterebbe inevitabilmente ad una nuova rivoluzione, anche in uscita per quanto concerne i big della rosa interista. Due elementi in particolare potrebbero non essere più intoccabili: Skriniar e Brozovic.

Calciomercato Inter, Skriniar-Brozovic: il club apre alla cessione

I due pilastri dell’undici di Conte stanno deludendo nelle ultime uscite e, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter potrebbe valutare una loro cessione nel caso in cui arrivassero delle offerte importanti dall’estero. Skriniar si è deprezzato viste le difficoltà incontrate nel digerire la difesa a tre del tecnico salentino e attualmente, anche per la crisi provocata dal Covid-19, avrebbe una valutazione non superiore ai 50 milioni di euro. Anche la quotazione di Brozovic è scesa rispetto ai 60 milioni della clausola rescissoria, con le trattative per il rinnovo (è in scadenza nel 2022) che non hanno subito accelerazioni. Se le big di Spagna e Premier si facessero nuovamente vive questa estate per Skriniar e Brozovic, l’Inter stavolta sarebbe pronta a parlarne aprendo ad un possibile addio.

