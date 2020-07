Calciomercato Inter, ufficiale: Pastorello agente Esposito. Rinnovo 2025

Ufficiale il cambio di agente per Esposito, che entra nella scuderia di Pastorello. E l’accordo per il prolungamento fino al 2025 con l’Inter è vicinissimo

Dopo la frenata delle scorse settimane, sta per arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto, con adeguamento dell’ingaggio, di Sebastiano Esposito con l’Inter. Il 18enne attaccante aveva rifiutato una prima proposta del club nerazzurro, arrivando alla rottura col suo vecchio agente, Augusto Carpeggiani. Oggi, invece, con un post su Instagram è arrivata l’ufficialità del passaggio nella scuderia di Federico Pastorello e, secondo quanto riportato da ‘Sky’, sarebbe anche vicinissima la firma sul nuovo contratto che dovrebbe legare il giocatore di Castellammare di Stabia alla società di Suning fino al 2025. Probabile che, nella prossima stagione, Esposito possa andare in prestito altrove (Atalanta e Parma molto interessate) per trovare spazio e continuità, ma l’Inter ha intenzione di puntare su di lui per il futuro.

