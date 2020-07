Calciomercato Inter, ritorno Nainggolan | Ecco la condizione!

Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari di Walter Zenga, potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra

Secondo quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, Radja Nainggolan avrebbe deciso il suo futuro in vista della prossima finestra di calciomercato e della stagione 2020/2021. Il giocatore belga, in prestito al Cagliari di Walter Zenga, sarebbe infatti propenso a tornare in nerazzurro soltanto se Antonio Conte avesse intenzione di puntare forte su di lui. In caso contrario, per il Ninja potrebbe prospettarsi un finale di carriera con la divisa del Casteddu, club nel quale è rinato in questa stagione.

