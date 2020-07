Conte già ai ferri corti con l’Inter. Il club nerazzurro potrebbe dargli il benservito a fine stagione: Marotta punterebbe su Allegri per la guida tecnica

Terremoto Inter dopo il nuovo passo falso contro il Verona, con i nerazzurri che non sono andati oltre il 2-2 nella sfida del ‘Bentegodi’. La gestione Conte non sta dando i frutti sperati, con l’allenatore salentino che sarebbe già ai ferri corti con la proprietà. Suning avrebbe addirittura già deciso di separarsi dal tecnico a fine stagione, nonostante un contratto triennale da 11 milioni di euro all’anno.

Inter, c’è Allegri per sostituire Conte

L’Inter potrebbe quindi dare il benservito a Conte dopo un solo anno alla guida dei nerazzurri, con Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione che avrebbero già pronto il piano B se le strade con l’ex Ct dovessero realmente separarsi al termine della stagione. A rimpiazzare Conte in panchina potrebbe essere Massimiliano Allegri, come rivelato dal giornalista Fabio Ravezzani su ‘Radio Radio’. L’ex allenatore della Juventus sarebbe l’uomo forte di Marotta, che proprio per il post Conte lo portò a Torino nell’estate 2014. Allegri negli ultimi tempi è stato accostato soprattutto al PSG, dopo l’anno sabbatico in seguito alla separazione con la ‘Vecchia Signora’.

