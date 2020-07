Inter in crisi, Conte sul banco degli imputati. Secondo il giornalista Momblano, Suning avrebbe deciso di interrompere il rapporto con il tecnico dopo una sola stagione

L’Inter continua a deludere dopo la ripresa del campionato. Solo due vittorie in cinque partite per la squadra nerazzurra, senza dimenticare l’eliminazione in Coppa Italia nella semifinale con il Napoli. Dopo il tonfo casalingo contro il Bologna, l’undici di Antonio Conte ha mancato i tre punti anche ieri sera dopo il 2-2 del ‘Bentegodi’ con il Verona. Sul banco degli imputati l’allenatore salentino, con l’Inter scivolata al quarto posto in classifica dietro anche l’Atalanta dopo un ottimo avvio di stagione.

Inter, la scelta di Suning: Conte via subito

E’ già si addensano delle crepe tra l’ex Ct e la società, con le parti che non sarebbero più in totale sintonia. Addirittura, il matrimonio tra l’Inter e Conte potrebbe già terminare questa estate come rivela clamorosamente Luca Momblano, giornalista di ‘Top Calcio 24’. Suning infatti avrebbe presto la decisione di sostituire Conte, senza proseguire il rapporto con l’allenatore che un anno fa ha firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro a stagione. Per Zhang l’aspetto economico non sarebbe insuperabile e la decisione sull’esonero sarebbe arrivata prima della partita con il Verona. Alla base ci sarebbero dei motivi molto forti, con Suning che avrebbe già deciso di interrompere anticipatamente il legame con Conte.

Ribadisco: la decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà. E nessuno è in difesa di #Conte – a nessun livello – all’interno del club nerazzurro. Seguiranno eventuali dettagli. @QSVS_Official https://t.co/Cmefadf2Zl — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 9, 2020

Momblano ha poi aggiunto su Twitter: “La decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà. E nessuno è in difesa di Conte, a nessun livello, all’interno del club nerazzurro”. Vedremo nelle prossime settimane se le strade dell’Inter e di Conte si divideranno già questa estate.

