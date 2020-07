La Juventus cerca un centravanti per rinnovare l’attacco nella prossima stagione. Milik e Dzeko potrebbero rimpiazzare Higuain

Continua la caccia della Juventus ad un numero nove. Higuain è con le valigie pronte, con il club bianconero che cerca una sistemazione per il ‘Pipita’. Con l’argentino in uscita, Sarri avrà un nuovo centravanti la prossima stagione da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Un attaccante fisico e tecnico, con Milik che resta in pole nella lista della spesa del CFO Paratici.

Juventus, addio Higuain: sfida Milik-Dzeko

Potrebbe però rivelarsi un sfida a due – scrive ‘Tuttosport’ – visto l’interesse della Juve anche per Dzeko. Il bosniaco può liberarsi a condizioni eccezionali dalla Roma, anche se età (34 anni) e ingaggio (oltre 7 milioni all’anno) giocano a suo sfavore rispetto a Milik. La ‘Vecchia Signora’ ha il gradimenti del polacco, che a Torino andrebbe a guadagnare 5 milioni all’anno. De Laurentiis e il Napoli però non fanno sconti malgrado il contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo lontano, valutando l’ex Ajax almeno 40 milioni di euro.

Più complicate le altre piste che portano a Raul Jimenez, Lacazette e Zapata, profili che non in saldo per le rispettive squadre di appartenenza. Il colombiano, inoltre, è stato blindato dall’Atalanta.

