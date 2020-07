Calciomercato Juventus, il Psg sulla strada dei bianconeri

La Juventus, come Inter, Roma e Napoli, pensa a Todibo del Barcellona: il centrale francese però finisce nel mirino anche del Psg, le ultime

Jean-Clair Todibo è uno dei calciatori più corteggiati di questo periodo. Terminata la sua esperienza allo Schalke, il centrale francese ha fatto ritorno al Barcellona ma è probabile che il suo futuro non sia in blaugrana. Così tante società hanno mostrato il loro interesse: tanto per restare in Italia, ci hanno fatto un pensiero tutte le big della Serie A, dalla Juventus all’Inter, dalla Roma al Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mandzukic cerca la rivincita dopo l’addio alla Juventus

Fuori dai nostri confini, piace all’Everton di Ancelotti o anche al Siviglia. Ora si aggiunge anche il Paris Saint-Germain. Come riferisce ‘le10sport.com’, Leonardo avrebbe fatto un sondaggio con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità dell’operazione. Non l’unico difensore seguito dal club parigino che ha sondato il terreno anche per Upamecano del Lipsia. Contatti esplorativi in attesa di capire anche quel che accadrà con Thiago Silva: il brasiliano è in scadenza di contratto ma il suo addio non è più così scontato.