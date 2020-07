Sassuolo-Juventus, i convocati di Sarri: torna Demiral

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera della sua Juventus contro il Sassuolo. Presente nuovamente Demiral

Il calcio d’inizio di Sassuolo-Juventus, match valevole per la 33esima giornata di Serie A, è fissato per stasera alle ore 21.45. In vista della partita, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati, senza particolari sorprese.

Confermata la presenza di Leonardo Bonucci, che non è comunque certo di scendere in campo dal primo minuto. Ritorna, inoltre, Demiral. Il centrale turco è out dallo scorso gennaio, quando si infortunò in occasione di Roma-Juventus. Fuori per squalifica Cuadrado e gli infortunati Khedira e De Sciglio-

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Rabiot, Matuidi, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.

