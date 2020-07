Calciomercato Inter, il Barcellona vuole Alaba a parametro zero

David Alaba, difensore del Bayern Monaco, continua ad essere accostato all’Inter in vista della prossima stagione. E, nel frattempo, un club si tira fuori dalla corsa all’austriaco

Continua a tenere banco, in casa Bayern Monaco, il futuro di David Alaba. In scadenza di contratto nel giugno del 2021, l’austriaco non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio, nonostante l’allenatore Flick abbia chiesto pubblicamente la sua conferma. Sulle tracce del 28enne polivalente difensore è segnalata, con insistenza l’Inter di Antonio Conte, oltre a tutti i top club europei: Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Paris Saint-Germain. Ma uno di questi è pronto a tirarsi fuori dalla corsa.

Calciomercato Inter, Alaba al Barcellona solo ad una condizione

La situazione economica del Barcellona non è della più floride in questo momento, prova ne sono anche la difficoltà incontrate per arrivare a Lautaro Martinez: con la clausola rescissoria fissata a 111 milioni di euro, negli anni scorsi i catalani non avrebbero fatto fatica a portarlo a casa. Adesso, però, la situazione è cambiata, a livello mondiale, e il club spagnolo deve guardare anche al bilancio. E proprio per questo, secondo il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe pronto a non partecipare all’asta per Alaba. Mentre potrebbe unirsi a quelle pretendenti che vorrebbero fare il colpaccio a parametro zero nell’estate prossima, quando scadrà il contratto del mancino con i bavaresi. Dunque, una pretendente in meno, nell’immediato per l’Inter: l’amministratore delegato, Beppe Marotta, sogna il colpaccio per la difesa.

