Calciomercato Inter, due strade per Alaba: le possibili destinazioni

Tutto da decidere il futuro di David Alaba, recentemente accostato all’Inter. Dalla Germania parlano di due possibili strade

Negli ultimi due giorni si è parlato parecchio di David Alaba in ottica mercato per l’Inter. Il contratto del polivalente terzino sinistro austriaco scadrà a giugno 2021 ed il rinnovo tarda ad arrivare. Per questo motivo le quotazioni dei nerazzurri sono salite rapidamente anche se dalla Germania questa mattina è arrivata la doccia gelata in merito alla volontà dello stesso Alaba che sarebbe differente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto evidenziato da ‘SportBild’, inoltre, ‘sarebbe piuttosto irrealistico’ uno scenario secondo cui ci sarebbe accordo scritto con i nerazzurri. Le opzioni sul tavolo di Alaba sarebbero invece solamente due. La prima prevede permanenza e rinnovo di contratto col Bayern, mentre la seconda la cessione in una delle due big della Liga, Real Madrid o Barcellona. Il tutto sempre a patto che vengano soddisfatte le richieste economiche del club tedesco.

