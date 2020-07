Da diversi giorni si parla dell’interesse dell’Inter per David Alaba del Bayern Monaco. Ma dalla Germania arrivano secche smentite

Non si placano le voci su un possibile futuro in Serie A, all’Inter nello specifico, di David Alaba. Il 28enne polivalente difensore austriaco è al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato, vista la vicina scadenza del contratto col Bayern Monaco (2021) e il mancato accordo tra le parti, fino a questo momento, per il prolungamento. L’allenatore dei bavaresi, Hansi Flick, si è detto fiducioso sulla questione, desideroso di avere ancora a disposizione il forte difensore che, però, ha lasciato la porta aperta a qualsiasi soluzione in una recente intervista. A gelare, però, l’Inter e i suoi tifosi, che già sognavano il secondo colpo dopo quello di Hakimi, ci ha pensato il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk. Rispondendo su Twitter ad una domanda su un possibile approdo in nerazzurro di Alaba ha confermato sì l’interesse del club di Suning, mentre il giocatore dell’Austria non sarebbe della stessa idea. Vedremo, alla fine, come andrà a finire, mentre le trattative per arrivare ad un nuovo accordo tra il Bayern e i suoi agenti continuano.

