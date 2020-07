David Alaba è l’ultimo sogno dell’Inter. Il difensore austriaco del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza fra un meno di un anno. Tantissime squadre lo vogliono

Il contratto in scadenza fra meno di un anno, ha portato David Alaba al centro dei rumors di calciomercato. Nelle ultime ore le voci più insistenti sono legate all’Inter di Antonio Conte.

I nerazzurri dopo essersi regalati Hakimi vorrebbero mettere a segno ancora un grande colpo, strappando il talento austriaco al Bayern Monaco.

In Germania riportano delle difficoltà dei bavaresi nel trovare un accordo con il difensore ma nonostante ciò non sarà facile per l’Inter portarlo a Milano.

La concorrenza, infatti, è agguerrita: da tempo Alaba è nel mirino di Juventus e Real Madrid; in Spagna, ‘Marca’, riporta, inoltre che il giocatore piace parecchio anche in Premier League. La disponibilità economica dei club inglesi è ben nota. Attenzione quindi soprattutto a Manchester City, United e Chelsea.

