Calciomercato Inter, colpo Alaba: le richieste dell’agente

Incontro a Monaco tra il Bayern e l’agente di Alaba: sul tavolo il futuro del calciatore, che piace all’Inter. Ecco le richieste del procuratore

Futuro tutto da scrivere per David Alaba. Il difensore austriaco, con un contratto in scadenza fra meno di un anno, è il sogno dell’Inter di Beppe Marotta. Portarlo in Italia non sarà per nulla facile vista l’importante concorrenza rappresentata dai migliori club europei. Il giocatore piace particolarmente in Inghilterra, a Manchester City e Chelsea. Difficile, invece, un approdo in Spagna, dove Real Madrid e Barcellona non sembrano navigare in buone acque.

Per quanto riguarda il futuro del 28enne Alaba, arrivano novità importanti dalla Germania: ‘Sport1’ riporta, che nei giorni scorsi si è tenuto un vertice in un ristorante a Monaco tra l’agente, Pini Zahavi, e il Bayern Monaco (Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic presenti), sul piatto ovviamente il futuro del difensore.

Al momento la situazione appare bloccata: il procuratore sostiene che il suo assistito abbia raggiunto il top, i livelli di Ramos per intenderci, e di conseguenza vorrebbe uno stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione per un contratto pluriennale, presumibilmente un quinquennale, per chiudere la carriera al Bayern. Nonostante queste schermagli, il club resta ottimista. Sono avvisate, dunque, anche tutte le squadre che vorrebbero strappare Alaba ai bavaresi.

