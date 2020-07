Difficile la coesistenza all’Inter di Brozovic ed Eriksen. Il croato, per un’offerta importante, potrebbe lasciare i nerazzurri questa estate

Lo scudetto, almeno per questa stagione, resterà un sogno per l’Inter. Il mezzo passo falso di Roma, unito al successo della Juventus contro la Lazio, allontanano quasi definitivamente i nerazzurri di Conte dalla vittoria del titolo. L’Inter dovrà difendere adesso il secondo posto e dare l’assalto all’Europa League ad agosto. Intanto fanno discutere le dichiarazioni sul calendario del tecnico salentino, oltre alla nuova escussione di Eriksen.

Inter, Eriksen spinge Brozovic all’addio

Conte ha schierato Brozovic sulla trequarti all’Olimpico, esperimento che non ha sortito gli effetti sperati per i nerazzurri. La convivenza tra il croato e l’ex Tottenham si preannuncia difficile – scrive ‘La Gazzetta dello Sport – con la presenza in campo del danese che limita il raggio d’azione di Brozovic. Eriksen, viceversa, è più libero e responsabilizzato senza il compagno di squadra, con la dirigenza interista intenzionata a puntare sul fantasista numero 24 nella prossima stagione dopo l’investimento in pompa magna dello scorso gennaio. Scenario che potrebbe aprire alla cessione di Brozovic, che non sarebbe più nella lista degli incedibili di Marotta e Conte. Con un offerta importante, l’ex Dinamo Zagabria può cambiare maglia questa estate.

