L’Inter vuole regalare a Conte un grande centrocampista. Il preferito del tecnico sarebbe Kante, con l’alternativa rappresentata dal connazionale in forza al Tottenham

Arrivano conferme alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, N’Golo Kante è il prescelto di Conte per rinforzare la mediana nerazzurra. Il problema è che per convincere il Chelsea, nonostante il 29enne transalpino non sia più un intoccabile, servirebbe un’offerta molto importante. Si parla di almeno 60 milioni di euro, non poco per un 29enne con stipendio di 9 milioni l’anno, ecco perché l’Inter valuta anche delle alternative. La prima, stando al ‘Corriere dello Sport’, è rappresentata da un altro francese: Tanguy Ndombele.

Pagato 62 milioni di euro solo un anno fa, l’ex Lione non ha per nulla convinto con la maglia del Tottenham faticando a instaurare un feeling con José Mourinho, subentrato a Pochettino lo scorso inverno. Per il tecnico portoghese sarebbe quindi ‘sacrificabile’, a patto ovviamente di una proposta valida. Secondo il quotidiano romano, l’allenatore dello storico Triplete interista gradirebbe molto uno scambio con uno tra Skriniar e Marcelo Brozovic, a quanto pare non considerati più così incedibili da Conte e società.

