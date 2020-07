Calciomercato Inter, addio Marotta: “Colpa di Conte”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pochi dubbi: “Conte può indurre Marotta ad anticipare la pensione”.

L’Inter della famiglia Zhang ha deciso di affidarsi a Beppe Marotta e Antonio Conte per tornare ai vertici del calcio mondiale e magari vincere un trofeo. E’ anche questo l’auspicio, ovviamente, del dirigente nerazzurro, che dopo l’avventura alla Juventus è desideroso di trionfare nuovamente.

Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Marotta potrebbe decidere di andare in pensione prima, per ‘colpa’ di Antonio Conte: “Povero Marotta, la prossima stagione sarà la trentanovesima da dirigente – scrive sul Corriere dello Sport, in edicola stamani – Di recente ha rivelato che spera di andare in pensione con un titolo all’Inter. Ho la sensazione che Conte, probabilmente il tecnico più dotato e forse irrecuperabile di tutti, possa indurlo ad anticipare i tempi”.

