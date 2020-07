Il centrocampista della Nazionale ha perso posizioni nelle gerarchie di Lampard e potrebbe lasciare Londra. Manuel Locatelli rimane l’alternativa.

Non solo Arthur, la Juventus è a caccia di un altro palleggiatore in mediana. Come riportato da ‘Tuttosport’ il nome più caldo è quello di Jorginho, pupillo di Sarri prima al Napoli e poi al Chelsea. Il centrocampista della Nazionale ha perso posizioni nelle gerarchie di Lampard e questo potrebbe portare ad una separazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus osserva attentamente gli sviluppi della vicenda, forte anche degli ottimi rapporti con il Chelsea. Potrebbero esserci anche i margini per un prestito lungo. In lista anche Leandro Paredes e Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che sembra essere il vero piano B in casa bianconera. Attenzione sempre alla suggestione Zaniolo.

