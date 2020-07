Calciomercato Juventus, Bild: accordo per Thiago Alcantara al Liverpool

Thiago Alcantara, accostato anche alla Juventus, sembra essere in procinto di lasciare il Bayern Monaco per approdare al Liverpool: in Germania ne sono certi

Si fa sempre più in salita per la Juventus la strada che porta a Thiago Alcantara. Il 29enne centrocampista, nato a San Pietro Vernotico quando il padre Mazinho militava nel Lecce, è in scadenza di contratto col Bayern Monaco nel giugno del 2021 (come David Alaba), ma le trattative per il prolungamento contrattuale non sono, per il momento, andate a buon fine. E un giocatore del suo livello ha la fila delle pretendenti, con in testa il Liverpool di Jurgen Klopp. Il fresco vincitore della Premier League, ha intenzione di affidare allo spagnolo le chiavi del centrocampo ‘Reds’ e sarebbe pronto a chiudere la trattativa. Stando, infatti, a quanto sostiene la ‘Bild’, i dirigenti del club inglese e il giocatore avrebbero già raggiunto un accordo, mentre ci sarebbe distanza tra le società. I bavaresi, con l’allenatore Flick che vorrebbe ancora in rosa Thiago, chiedono non meno di 40 milioni di euro, mentre il Liverpool sarebbe pronto a spingersi fino a quota 25 milioni, vista la prossima scadenza del contratto del calciatore. Ma le altre squadra, Juventus compresa, sembrano ormai fuori dai giochi.

