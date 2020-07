Liverpool, colpo Thiago Alcantara: le parole di Klopp

Thiago Alcantara sarebbe ad un passo dall’approdo al Liverpool. Il centrocampista piace particolarmente a Klopp. Ecco le parole del tecnico dei Reds

Le ultime voci di calciomercato vogliono Thiago Alcantara ad un passo dal Liverpool. Il centrocampista clase 1991 starebbe spingendo per questa soluzione, con buona pace per quelle squadre che erano sulle sue tracce come la Juventus. L’affare dovrebbe portare nelle casse del Bayern Monaco una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Dall’Inghilterra, però, Jurgen Klopp non ha voluto confermare la trattativa, non negando però l’apprezzamento per il giocatore: “Thiago è davvero un ottimo calciatore – riporta ‘MundoDeportivo’ – come molti altri giocatori che mi piacciono, ma questo è tutto ciò che ho da dire a riguardo”.

