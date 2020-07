Dalla Francia sicuri: la Juventus si sarebbe già mossa per Lacazette. Contatti sia con l’Arsenal che con l’entourage del giocatore, pronto a dire sì.

Con l’obiettivo scudetto ancora da conquistare in attesa di giocare poi la Champions League, la Juventus guarda anche al mercato e in particolare ad un colpo in attacco. Con Higuain la cui permanenza è ormai sempre più in dubbio, il club bianconero sta riflettendo sull’acquisto di un nuovo attaccante. Il nome in pole position sembra essere quello di Arek Milik, che ancora non ha rinnovato con il Napoli. Dalla Francia però sembra che sia un altro il primo obiettivo del club bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: obiettivo Lacazette

Stando infatti a ciò che riferisce ‘Le 10 Sport’, il primo obiettivo per l’attacco della Juventus sarebbe Alexandre Lacazette. Addirittura il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti non solo con l’entourage dell’attaccante francese dell’Arsenal, ma anche con lo stesso club inglese. Contatti preliminari per capire la fattibilità dell’operazione. I ‘Gunners’ non vorrebbero privarsi dell’ex Lione, accostato recentemente anche ad Inter ed Atletico Madrid. Il contratto dell’attaccante transalpino scade nel 2022 e specialmente Arteta si sarebbe opposto ad un suo addio.

Il giocatore, al contrario, sarebbe ben felice di approdare a Torino nonostante la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Dybala. Lacazette vede infatti l’ipotesi Juventus come una grande possibilità per la propria carriera e sarebbe pronto ad accettare.

