Calciomercato, la Juventus ha scelto: addio Higuain, ecco Milik

La Juventus e Gonzalo Higuain si separeranno al termine di questa stagione: per l’argentino potrebbero aprirsi le porte della MLS.

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra segnato. Una volta conclusa questa stagione, tra Serie A e Champions League, le strade dell’argentino e della Juventus si separeranno. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, il club bianconero ha già deciso di rinunciare all’ex Napoli, a causa di età (33 anni) e ingaggio (7.5 milioni netti più ricchi bonus) della punta, che da parte sua sarebbe felice di rispettare il contratto fino al 30 giugno 2021.

La società, però, vuole abbassare l’età media della rosa e il monte ingaggi e, in questo senso, l’obiettivo è Arkadiusz Milik, che lascerà il Napoli ed ha già un’intesa di massima con i torinesi. Per Higuain, invece, si potrebbero aprire le porte della MLS, dove sarebbero in grado di garantirgli il suo ricco ingaggio, a differenza del River Plate, che resta un’opzione dove chiudere definitivamente la carriera. Per ora si pensa al campo, con uno scudetto da chiudere e una Champions da sognare. Da fine agosto in poi, si riparlerà d’addio.

