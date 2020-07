Juventus, Sarri via subito | Ipotesi traghettatore: nome clamoroso

Sarri potrebbe essere esonerato in caso di ko contro la Lazio. A rimpiazzarlo un grande ex bianconero. Ecco tutti i dettagli

Arrivano conferme: la Juventus potrebbe esonerare Sarri in caso di ko contro la Lazio. Al suo posto un ‘traghettatore’ per chiudere la stagione. ‘Sportmediaset’ fa un nome e cognome ben precisi: Andrea Pirlo. L’ex regista bianconero è stato già scelto per guidare l’Under 23 a partire della prossima stagione, tuttavia, in caso di tracollo con la squadra di Simone Inzaghi, e magari annesso avvicinamento (-3) ulteriore dell’Inter, il club bianconero potrebbe optare per il suo arrivo immediato, ma alla guida della prima squadra.

Pirlo, aggiunge la medesima fonte, verrebbe affiancato da Buffon nelle vesti di giocatore-allenatore.

