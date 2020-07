Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO CM.IT: a breve la firma di Pirlo

Juventus, le ultime di Calciomercato.it sulla firma di Pirlo come tecnico dell’Under 23: il vice sarà Baronio, ex tecnico della Primavera del Napoli.

Da poche ore è ufficiale l’addio di Fabio Pecchia all’Under 23 della Juventus che ha fermato la sua corsa ai play-off contro la Carrarese. L’avvicendamento è pronto, una prestigiosa bandiera bianconera torna dalle parti di Vinovo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, a breve, al massimo pochi giorni ci saranno anche le firme.

È pronto ad iniziare la nuova avventura anche Roberto Baronio che entrerà a far parte dello staff di Pirlo, dopo l’avventura sulla panchina della Primavera del Napoli. Si ricomporrà in bianconero dunque la coppia che in mezzo al campo è diventata famosa ai tempi della Reggina e della Nazionale Under 21 campione d’Europa nel 2000.